Le missioni negli abissi, gli enigmi da risolvere e i mostri da affrontare nei videogiochi sono spesso visti come metafore delle sfide della vita reale. In alcuni casi, le persone tendono a parlare delle proprie crisi e dei propri dolori con distacco e freddezza, come se si difendessero da emozioni troppo intense da affrontare. Questa modalità di comunicazione può diventare un modo per gestire le difficoltà più profonde e complesse.

C i sono persone che, inconsapevolmente, per difendersi da emozioni troppo difficili da vivere parlano delle proprie crisi e dei propri dolori con distacco e freddezza. Altre che fanno perfino fatica a raccontarsi, con poca o nessuna capacità di riconoscere e comprendere i propri sentimenti. Per affrontare e superare situazioni del genere dal 2024, in diversi centri di salute mentale italiani, si sta sperimentando l’uso terapeutico dei videogiochi, o video game therapy. Salute mentale e adolescenti: 7 libri che li aiutano X Leggi anche › Il buono dei Videogiochi: 10 regole per trasformarli in un’occasione di crescita «In entrambi i casi c’è un malessere inaccessibile: il videogioco può essere uno strumento che permette di entrare in contatto con i propri traumi da elaborare».🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Missioni negli abissi, enigmi da risolvere e mostri da cui proteggersi: le fatiche che si affrontano nei videogiochi diventano allegoria di quelle reali. E non si ha più timore di non farcela

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