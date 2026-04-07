L' intervento dell' ospedale Mauriziano di Torino per curare l' ipertrofia prostatica benigna preservando integralmente la sessualità funziona sempre di più | i dati pubblicati su due nuovi studi

Recentemente sono stati pubblicati due studi che mostrano come le tecniche utilizzate all'ospedale Mauriziano di Torino per trattare l’ipertrofia prostatica benigna consentano di preservare la funzione sessuale dei pazienti. La possibilità di mantenere la funzione eiaculatoria senza compromettere l’efficacia del trattamento sull’ostruzione urinaria dipende dall’età e dal volume della ghiandola prostatica. Questi risultati rappresentano un progresso nel campo delle terapie per questa condizione.

Preservare la funzione eiaculatoria dopo un intervento per patologia benigna della prostata senza compromettere l’efficacia del trattamento sull’ostruzione urinaria è oggi, nel 2026, possibile in un certo numero di pazienti, a seconda dell’età e del volume della ghiandola, grazie a una tecnica chirurgica innovativa sviluppata all’ospedale Mauriziano di Torino e validata da due studi pubblicati sulla rivista scientifica internazionale Journal Of Endourology. Al centro delle ricerche, una procedura originale ideata da Roberto Migliari, direttore del reparto di urologia del Mauriziano, e sviluppata dal suo team, che rappresenta un avanzamento... 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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LANZO – Partono i lavori di riqualificazione dell’ex ospedale MaurizianoUn nuovo futuro per uno degli edifici più simbolici del centro storico di Lanzo Torinese. Sono in fase di avvio in questi giorni i lavori di riqualificazione ... obiettivonews.it

Cappellini di lana fatti a mano per i neonati dell’ospedale Mauriziano di TorinoÈ un’iniziativa dell’Associazione Mani di mamma -ODV. La consegna dei cappellini è avvenuta oggi, in una cerimonia che ha dato spazio anche alla lettura ad alta voce, con la partecipazione delle ... quotidianosanita.it

#Pasqua2026 nella TIN e neonatologia dell'ospedale Mauriziano Umberto I a Torino #manidimammaodv - facebook.com facebook