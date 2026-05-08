Una docente del liceo Alfieri di Torino è deceduta dopo aver subito un intervento chirurgico. Dopo l'operazione, sono state riscontrate complicazioni cliniche che hanno portato alla sua morte. Nel pomeriggio si è tenuto un tributo nell'aula magna dell'istituto, a cui hanno partecipato colleghi e studenti. La scuola ha sospeso le attività e si trova a gestire il dolore per la perdita improvvisa.

? Punti chiave Come sono avvenute le complicazioni cliniche dopo l'intervento chirurgico?. Chi ha partecipato al tributo organizzato nell'aula magna del liceo?. Cosa hanno scritto gli studenti nelle lettere per la docente?. Perché la scomparsa ha coinvolto così tante generazioni di torinesi?.? In Breve Presidenza scolastica guidata da Paola De Faveri e vice preside Caterina Gargano.. Ventitré anni di insegnamento presso l'istituto di corso Dante.. Tributo nell'aula magna con la partecipazione del figlio ventisetteenne.. Numerose lettere scritte da studenti e ex allievi per la docente.. La comunità scolastica di Torino piange la scomparsa della professoressa Stefania Giuliani, docente di latino e greco presso il liceo classico Vittorio Alfieri, avvenuta nella mattinata di giovedì dopo un intervento chirurgico all’anca.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, lutto al Liceo Alfieri: muore la docente Stefania Giuliani

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