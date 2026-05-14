La Principessa Kate | Visita a Reggio Emilia esperienza toccante e indimenticabile

La Principessa del Galles ha iniziato il suo secondo giorno a Reggio Emilia visitando il nido e la scuola d'infanzia Salvador Allende. La visita si è svolta in mattinata e ha coinvolto l'incontro con il personale e i bambini presenti nella struttura. La visita è stata definita dalla stessa protagonista come un’esperienza toccante e indimenticabile. La giornata proseguirà con ulteriori incontri e appuntamenti in città.

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