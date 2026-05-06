Kate Middelton a Reggio Emilia Visita storica la principessa è impaziente di arrivare

Il 6 maggio 2026, una principessa ha visitato Reggio Emilia, attirando l'attenzione di molte persone. La sua presenza ha suscitato entusiasmo tra i cittadini, che si sono radunati lungo il percorso per osservarla. La visita si è svolta senza incidenti, con momenti di incontro e scambio di saluti tra la principessa e alcuni rappresentanti locali. La giornata è stata segnata da un clima di festa e curiosità per questa occasione speciale.

Reggio Emilia, 6 maggio 2026 – Una visita destinata a restare nella storia di questa città. Catherine Elizabeth Middleton, moglie dell’erede al trono britannico, William e Principessa del Galles, sarà a Reggio Emilia tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio per conoscere la città ormai famosa nel mondo per Reggio Children e il suo rinomato Reggio Approach. Si tratta della prima visita ufficiale in Italia di Kate Middleton da Principessa. L’annuncio di Kensington Palace: visita fortemente voluta. L’annuncio, diramato su carta intestata da Kensington Palace, è rimbalzato ieri in città tra lo stupore e l’orgoglio degli addetti ai lavori. "La visita...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kate Middelton a Reggio Emilia. “Visita storica, la principessa è impaziente di arrivare” Notizie correlate Leggi anche: In Galles con William per una visita ufficiale, Kate Middleton ha ignorato volutamente le regole del protocollo Royal. Ora abbracciare la principessa si può Domotek vs Reggio Emilia: la sfida storica per la Coppa ItaliaReggio Calabria si prepara a vivere una notte storica per la sua pallavolo, con la Domotek Volley protagonista di un’impresa che promette di rimanere... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Kate Middelton a Reggio Emilia. Visita storica, la principessa è impaziente di arrivare. Kate Middelton a Reggio Emilia. Visita storica, la principessa è impaziente di arrivareLa moglie dell’erede al trono britannico trascorrerà due giorni in città per conoscere e studiare Reggio Children. Questo viaggio è un importante punto di partenza per la fondazione che lei stessa h ... ilrestodelcarlino.it Kate Middleton è la vera nuova Diana: stesso look 31 anni dopoKate Middleton è la vera erede di Lady Diana e ha fatto scalpore presentandosi in pubblico con un look identico a quello che la suocera indossò 31 anni fa. dilei.it