La principessa Kate rientra a Londra | Arrivederci Reggio e grazie
La principessa Kate è tornata a Londra dopo una visita a Reggio Children, dove ha partecipato a un'attività con i bambini, toccando la creta. La sua presenza è durata un giorno, durante il quale ha condiviso momenti di gioco e creatività insieme ai piccoli. La visita si è conclusa con un saluto e un ringraziamento, lasciando spazio a una riflessione sulle attività educative svolte in quella località. La principessa ha lasciato il centro senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.
AGI - Al Reggio Children le mani nella creta. Ventiquattro ore dopo l'impasto di uova e farina per preparare i tortelli d'erbetta. "È terapeutico impastare". Kate Middleton, per qualche minuto, diventa 'rezdora' come le casalinghe reggiane per immergersi nelle tradizioni del territorio. E per celebrare le connessioni tra generazioni. La principessa del Galles tira la sfoglia emiliana accanto allo chef dell'agriturismo 'Al Vigneto' a Barbiano di Felino, nel Parmense, ultima tappa della sua visita in Italia fortemente voluta per studiare la filosofia educativa del Reggio Emilia Approach. Un pranzo veloce a base di antipasti con i salumi tipici serviti insieme alla tradizionale torta fritta e una selezione di vini della zona. 🔗 Leggi su Agi.it
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