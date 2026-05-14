La principessa Kate rientra a Londra | Arrivederci Reggio e grazie

La principessa Kate è tornata a Londra dopo una visita a Reggio Children, dove ha partecipato a un'attività con i bambini, toccando la creta. La sua presenza è durata un giorno, durante il quale ha condiviso momenti di gioco e creatività insieme ai piccoli. La visita si è conclusa con un saluto e un ringraziamento, lasciando spazio a una riflessione sulle attività educative svolte in quella località. La principessa ha lasciato il centro senza rilasciare dichiarazioni ufficiali.

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AGI - Al Reggio Children le mani nella creta. Ventiquattro ore dopo l'impasto di uova e farina per preparare i tortelli d'erbetta. "È terapeutico impastare". Kate Middleton, per qualche minuto, diventa 'rezdora' come le casalinghe reggiane per immergersi nelle tradizioni del territorio. E per celebrare le connessioni tra generazioni. La principessa del Galles tira la sfoglia emiliana accanto allo chef dell'agriturismo 'Al Vigneto' a Barbiano di Felino, nel Parmense, ultima tappa della sua visita in Italia fortemente voluta per studiare la filosofia educativa del Reggio Emilia Approach. Un pranzo veloce a base di antipasti con i salumi tipici serviti insieme alla tradizionale torta fritta e una selezione di vini della zona. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La principessa Kate rientra a Londra: "Arrivederci Reggio, e grazie" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Kate, principessa dei bimbi. Bagno di folla a Reggio Emilia: “Grazie mille, I’m very excited” La principessa Kate a Reggio EmiliaBagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate tra selfie, bandiere e cappellini in stile Elisabetta. La principessa Kate lascia l’Italia, ‘Arrivederci, grazie’(ANSA) – FELINO, 14 MAG – Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così, in italiano, al termine della sua due giorni di visita in Italia. La prima missione all’estero dopo la malattia. espansionetv.it Kate mette i panni da rezdora a Barbiano per chiudere la sua visita in Emilia: Arrivederci, grazie - Le foto - VideoUltimo giorno in Emilia: la principessa del Galles ha salutato Reggio con le ultime visite arrivando poi nel Parmense per gustare i sapori parmigiani prima di ripartire dal Verdi ... gazzettadiparma.it