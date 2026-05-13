Kate principessa dei bimbi Bagno di folla a Reggio Emilia | Grazie mille I’m very excited

A Reggio Emilia, ieri, una folla di bambini e genitori ha accolto con entusiasmo la principessa dei bambini, che ha visitato la città. Durante l'evento, la principessa ha scambiato alcune parole in italiano con i presenti e ha ringraziato con un sorriso, mentre alcuni chiedevano se sarebbe tornata. La visita si è conclusa con la promessa di un nuovo incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Reggio Emilia, 13 maggio 2026 – “Puoi venire un’altra volta qui?”. “Sì, certo”, risponde lei in italiano. È stato un bambino dei nidi e delle scuole d’infanzia di Reggio Emilia a rompere le righe, nel più spontaneo dei modi, all’interno del protocollo che ha accompagnato la visita della principessa Catherine Elizabeth Middleton nel cuore del Reggio Approach. Il primo viaggio all’estero di Kate dopo la malattia, la prima visita ufficiale in Italia da principessa ( foto ), per una due giorni di immersione reale nell’universo dei bambini, nelle loro aule, mettendo le mani nella creta; ponendosi, realmente, alla loro altezza. https:www.ilrestodelcarlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kate, principessa dei bimbi. Bagno di folla a Reggio Emilia: “Grazie mille, I’m very excited” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Kate Middleton a Reggio Emilia tra un bagno di folla, la festa in piazza e tanti bambini Kate a Reggio Emilia: il bagno di folla e il dettaglio che omaggia l'ItaliaLa principessa Kate è arrivata Reggio Emilia e non è passato inosservato un dettaglio che dice molto della felicità della moglie di William di aver... Temi più discussi: Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; Kate, 'affascinata dalla vostra filosofia, da bambini al centro'; Il viaggio in Italia di Kate Middleton segna un momento chiave per il futuro della royal family. Kate, principessa dei bimbi. Bagno di folla a Reggio Emilia: Grazie mille, I’m very excitedLa moglie di William nel suo primo viaggio all’estero dopo la malattia. La scelta di approfondire il metodo educativo all’avanguardia per l’infanzia ... ilrestodelcarlino.it Bagno di folla per Kate in ItaliaREGGIO EMILIA Il primo viaggio all’estero dopo la malattia che l’ha costretta a un lungo stop istituzionale è stato un bagno di folla emozionante, ma per la principessa Kate anche una missione precisa ... corrieredellacalabria.it