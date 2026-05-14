La principessa Eugenia di York è incinta | una buona notizia dopo le tante raccapriccianti legate a suo padre l' ex principe Andrea Il video di Amicait
Una notizia che ha fatto rapidamente il giro del web riguarda la principessa Eugenia di York, figlia dell'ex duca di York e di Sarah Ferguson. Dopo le vicende legate a suo padre, si parla ora di un nuovo membro in famiglia che dovrebbe nascere a breve. La notizia è stata confermata attraverso un video pubblicato sulla piattaforma Amica.it, mostrando la futura mamma in attesa di un bambino. La principessa Eugenia è la seconda figlia della coppia, nata dopo il fratello maggiore.
Un nuovo royal baby è in arrivo. La principessa Eugenia di York, secondogenita di Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York e di Sarah Ferguson, è incinta. Eugenia di York è incinta del terzo figlio. La principessa è in attesa del terzo figlio con il marito, Jack Brooksbank, sposato nel 2018, e secondo quanto riporta l’Express re Carlo sarebbe « deliziato » dalla notizia. Un lieto evento che arriva in un periodo difficilissimo per la famiglia reale britannica e soprattutto per Eugenia e Beatrice di York, a causa dello scandalo in cui è precipitato il padre Andrea, ormai ex principe. Il nuovo royal baby dovrebbe nascere in estate, e sembra che i figli di Eugenie, August, 5 anni, ed Ernest, nato il 30 maggio 2023 , siano «molto emozionati» all’idea di diventare fratelli maggiori. 🔗 Leggi su Amica.it
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