Eugenia di York sperava di non essere fotografata | eccola per la prima volta per le strade di Londra dopo l' arresto dell' ex principe Andrea

Mentre Sarah Ferguson è completamente sparita dai radar, la figlia Eugenia di York è rimasta a Londra. A differenza della madre, infatti, la principessa ha preferito non fuggire. Nel Regno Unito si trova, nel Regno Unito rimane. Chiaramente le due donne si trovano in situazioni completamente diverse. L’ex duchessa di York è coinvolta nello scandalo Epstein in maniera diretta. E basta leggere le mail che si scambiava con il finanziere pedofilo per rendersene conto. Eugenia, invece, ad oggi appare estranea alla vicenda, seppur tirata in ballo indirettamente dalla madre che la citava in alcuni messaggi inviati in passato ad Epstein nei quali informava l’uomo che doveva aspettare che la secondogenita tornasse dal suo «weekend di sesso» con il fidanzato per raggiungerlo a Miami. 🔗 Leggi su Amica.it

