La principessa Eugenia di York è incinta | una buona notizia dopo quelle orribili legate a suo padre ex principe Andrea Il video di Amicait
La principessa Eugenia di York ha annunciato di aspettare un bambino. La notizia arriva dopo le recenti vicende legate al padre, ex duca di York. La principessa, figlia di Andrea Mountbatten-Windsor e di Sarah Ferguson, è in attesa del suo primo figlio. La notizia è stata riportata da un video pubblicato sulla piattaforma online Amica.it.
Un nuovo royal baby è in arrivo. La principessa Eugenia di York, secondogenita di Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York e di Sarah Ferguson, è incinta. Eugenia di York è incinta del terzo figlio. La principessa è in attesa del terzo figlio con il marito, Jack Brooksbank, sposato nel 2018, e secondo quanto riporta l’Express re Carlo sarebbe « deliziato » dalla notizia. Un lieto evento che arriva in un periodo difficilissimo per la famiglia reale britannica e soprattutto per Eugenia e Beatrice di York, a causa dello scandalo in cui è precipitato il padre Andrea, ormai ex principe. GUARDA LE FOTO Eugenia e Beatrice cancellate da Ascot e le altre foto e news della settimana royal.🔗 Leggi su Amica.it
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Oggi Jack Brooksbank festeggia il suo quarantesimo compleanno. È il marito di Eugenia del Regno Unito, figlia di Andrea Mountbatten-Windsor, ex duca di York e di Sarah Ferguson, nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, nonché nipote del x.com
«Sua Altezza Reale la Principessa Eugenia e il signor Jack Brooksbank sono molto felici di annunciare che aspettano il loro terzo figlio, previsto per questa estate». La famiglia reale britannica si appresta ad accogliere un nuovo membro: la principessa Eugen - facebook.com facebook