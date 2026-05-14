Davide Ballerini | Sono partito e speravo che nessuno mi superasse Inseguivo la vittoria al Giro da anni

Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 141 chilometri tra Paestum e Napoli. Durante il finale, una caduta ha eliminato alcuni velocisti dal gruppo, permettendo a Ballerini di prendere l’iniziativa e mettere in azione la sua strategia. Nello sprint finale, il corridore della XDS Astana Team ha anticipato il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step, conquistando così la vittoria di tappa.

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Davide Ballerini vince la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum-Napoli di 141 chilometri. Nel convulso finale, una caduta toglie dai giochi i velocisti puri, il corridore della XDS Astana Team anticipa il belga Jasper Stuyven della Soudal Quick-Step e si aggiudica il successo. Quella conquistata dal corridore lombardo, undicesima vittoria da professionista per lui, rappresenta la prima vittoria italiana nell’edizione numero 109 della Corsa Rosa. Completa il podio di giornata il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step, titolare della maglia ciclamino. Ballerini commenta così il successo: “ Conoscevo questo finale. Sapevo che con l’acqua era un finale molto tortuoso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Ballerini: “Sono partito e speravo che nessuno mi superasse. Inseguivo la vittoria al Giro da anni” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappaSventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo... Giro d’Italia 2026, capitombolo a Napoli! Davide Ballerini ne approfitta e vince la volata moncaArriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d’Italia 2026! In una sesta tappa condizionata da una caduta nell’ultimo tratto di gara causa... Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, vince ancora Paul Magnier! 2° Jonathan Milan, 5° Matteo Malucelli, 8° Davide Ballerini, 10° Enrico Zanoncello; Giro, Milan guarda avanti: Non sono demoralizzato, mi sento migliorare ogni giorno; Giro d’Italia 2026, Magnier vince la terza tappa e Silva resta in rosa; Giro d’Italia, Paul Magnier firma il bis e vince la terza tappa. Ballerini: Son partito e ho sperato che nessuno mi superasse. Inseguivo la vittoria al Giro da anniDavide Ballerini vince la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Paestum-Napoli di 144 chilometri. Nel convulso finale, una caduta toglie dai giochi i ... oasport.it Giro d'Italia, Davide Ballerini regala la prima vittoria all'Italia. Eulalio sempre in rosaDecisiva una caduta nell'ultima curva che mette fuori causa i velocisti. Paura a una cinquantina di chilometri dall'arrivo con alcuni ragazzini che rischiano di provocare un incidente ... sportmediaset.mediaset.it