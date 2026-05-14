Durante un evento a Reggio Emilia, la presidente di un’associazione ha riferito di aver posto numerose domande dettagliate. Tra queste, una domanda di una partecipante tedesca si è distinta, chiedendo quale fosse il legame tra i cento linguaggi e i bambini con disabilità fisiche o mentali. La discussione si è concentrata su questa questione, senza ulteriori approfondimenti sui soggetti coinvolti o sugli esiti.

R eggio Emilia, 13 mag. (askanews) – “La cosa che mi ha colpita in assoluto è stata una domanda molto precisa: qual è la relazione tra i cento linguaggi e i bambini con difficoltà fisiche o mentali?”. Maddalena Tedeschi, presidente di Reggio Children, racconta così la visita della principessa del Galles Catherine al Centro internazionale Loris Malaguzzi di Reggio Emilia, prima missione internazionale della consorte dell’erede al trono britannico dopo la malattia. Leggi anche › Kate Middleton e il Reggio Children: l’approccio educativo che ha conquistato anche i Royal “E’ stata un’emozione molto forte – spiega Tedeschi -. Quando è arrivata con questo sorriso, con questa immediata curiosità, è stato tutto molto vicino, molto empatico”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La presidente Reggio Children dice che ha fatto tante domande precise. Tedeschi: "Mi ha colpita la domanda di Kate sui bimbi disabili"

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