Due esperte di Reggio Children hanno condiviso un video in cui si parla di come una principessa abbia sviluppato un proprio linguaggio, ponendo molte domande sull’approccio educativo dei cosiddetti “nidi più belli del mondo”. Nel filmato vengono illustrate alcune fasi del percorso, evidenziando il ruolo delle esperte nel raccontare le modalità di lavoro adottate nei servizi educativi. La registrazione si concentra sulle interazioni tra la principessa e i bambini durante le attività creative.

Le due esperte di Reggio Children raccontano come la principessa abbia creato un linguaggio e, intanto, posto tantissime domande sull'approccio dei "nidi più belli del mondo". Video e intervista di Daniele Petrone .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kate, la creta e i bimbi: il video da Reggio Children

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