La presidente della comunità di Madrid è andata in Messico ed è stato un disastro

Il viaggio ufficiale di Isabel Díaz Ayuso in Messico ha causato molte tensioni e reazioni negative. La presidente della comunità di Madrid ha incontrato diversi rappresentanti locali, ma l'evento ha suscitato polemiche tra vari settori. La visita si è conclusa con commenti critici e malumori, portando a discussioni pubbliche sulla sua gestione e sulle modalità dell'intervento. La sua partenza ha lasciato dietro di sé un clima di scontento e di questioni irrisolte.

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Il viaggio istituzionale di Isabel Díaz Ayuso, di destra, ha fatto arrabbiare tutti ed è finito tra polemiche e qualche bugia Tra il 3 e l’8 maggio Isabel Díaz Ayuso, la presidente della comunità autonoma di Madrid, uno dei ruoli politici non nazionali più rilevanti in Spagna, è stata in viaggio istituzionale in Messico. L’obiettivo era promuovere i legami economici e culturali tra i due paesi, incontrare i leader della destra messicana e mostrarsi come una figura di rilievo della destra internazionale. È stato un fallimento su tutta la linea: i suoi interventi hanno generato polemiche, hanno peggiorato i già tesi rapporti con la presidente di sinistra messicana Claudia Sheinbaum e il viaggio è stato interrotto prima del tempo. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La presidente della comunità di Madrid è andata in Messico, ed è stato un disastro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Irpinia in lutto, morto Michele Langastro: malore improvviso, era stato presidente della Comunità MontanaL’improvviso lutto a Santo Stefano del Sole Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Michele Langastro, 62 anni, storico presidente della... Kim Jong-un è stato (ovviamente) rieletto presidente della Commissione per gli Affari di StatoL’Assemblea Popolare Suprema, il parlamento della Corea del Nord, ha riconfermato il dittatore Kim Jong-un nel ruolo di presidente della Commissione... Argomenti più discussi: In Spagna tutti anticolonialisti con il colonialismo degli altri; Sheinbaum pubblica editto contro Hernán Cortés; Aereo con a bordo Pedro Sanchez atterra d'emergenza in Turchia; A Madrid il custode di Terra Santa, Francesco Ielpo, incontra i pellegrini. #CorrieredellaSera #FrancescaAlbanese x.com In Spagna tutti anticolonialisti con il colonialismo degli altriDurante il suo viaggio in Messico, Isabel Díaz Ayuso del Partito popolare spagnolo ha osannato l’ispanità e il meticciato, virtù che nei paesi ex coloniali risultano essere di estrema destra. Così pri ... ilfoglio.it