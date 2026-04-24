A Santo Stefano del Sole si è diffusa la notizia della morte improvvisa di Michele Langastro, 62 anni, noto per aver ricoperto il ruolo di presidente della Comunità Montana Serinese Solofrana. La sua scomparsa ha suscitato tristezza tra i residenti e le persone che lo conoscevano. La notizia si è diffusa rapidamente in tutta l’area dell’Irpinia, lasciando un vuoto tra chi lo aveva in passato incontrato e lavorato con lui.

L’improvviso lutto a Santo Stefano del Sole. Dolore e cordoglio in Irpinia per la morte di Michele Langastro, 62 anni, storico presidente della Comunità Montana Serinese Solofrana. È stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Turci, a Santo Stefano del Sole, dopo che i figli avevano lanciato l’allarme non riuscendo a mettersi in contatto con lui per ore. Un malore improvviso, secondo i primi accertamenti, non gli avrebbe lasciato scampo. Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento, nella tarda mattinata, per Langastro non c’era già più nulla da fare. L’allarme dei figli e l’intervento dei soccorsi. I familiari avevano iniziato a preoccuparsi dopo numerose chiamate rimaste senza risposta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Irpinia in lutto, morto Michele Langastro: malore improvviso, era stato presidente della Comunità Montana

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