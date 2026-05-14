La presentazione di Il campanile libro postumo di Carlo Spadi
Il prossimo 17 maggio alle 17.30 si terrà presso le Officine Capodarno di via Vittorio Veneto a Stia la presentazione del libro postumo di Carlo Spadi intitolato “Il campanile”. L’evento si svolgerà nello spazio di via Vittorio Veneto 12 e vedrà coinvolti alcuni relatori che parleranno dell’opera pubblicata da AGC Edizioni. La presentazione è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario degli incontri culturali organizzati in città.
ARezzo, 14 maggio 2026 – Domenica 17 maggio 2026, alle ore 17.30, le Officine Capodarno di via Vittorio Veneto 12, a Stia (AR), ospitano la presentazione di “Il campanile” (AGC Edizioni), libro postumo di Carlo Spadi. Alla presenza di Anna Spadi, moglie dello scrittore, interverranno per l’occasione Moreno Massaini, Mario Belardi e don Gianni Marmorini. L’evento culturale è organizzato dalla Comunità parrocchiale di Santa Cristina e dal Comitato sagre della trota e del tortello di Papiano. Con “Il campanile” Carlo Spadi guida il lettore nella Firenze di metà Seicent o attraverso le vicende umane di Domenico Pierguidi, impiegato granducale come vicario del Bargello, nato nel 1615 nella Contea di Urbech, nell’alto Casentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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