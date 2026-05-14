La presentazione di Il campanile libro postumo di Carlo Spadi

Il prossimo 17 maggio alle 17.30 si terrà presso le Officine Capodarno di via Vittorio Veneto a Stia la presentazione del libro postumo di Carlo Spadi intitolato “Il campanile”. L’evento si svolgerà nello spazio di via Vittorio Veneto 12 e vedrà coinvolti alcuni relatori che parleranno dell’opera pubblicata da AGC Edizioni. La presentazione è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario degli incontri culturali organizzati in città.

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