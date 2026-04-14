Io Gina | a Mangia come scrivi la prima presentazione italiana del libro postumo di Paolo Limiti sulla Lollo
È stata presentata a Mangia come scrivi la prima versione italiana del libro postumo dedicato a una grande diva dello spettacolo. Il volume si configura come un’autobiografia, anche se è stato scritto sotto forma di intervista. La diva, durante la sua vita, non aveva mai pubblicato alcuna autobiografia, rendendo questa l’unica testimonianza scritta sulla sua vita. Il libro, quindi, rappresenta un’occasione unica per conoscere più da vicino la figura di questa artista.
È sostanzialmente un’autobiografia, anche se realizzata sotto forma di intervista. Ed è l’unica esistente, perchè, durante la sua vita, la grande diva non ne aveva mai pubblicate. “Io, Gina”, libro postumo di Paolo Limiti dedicato a Gina Lollobrigida, verrà presentato in anteprima nazionale.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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'L'equazione di Elsa. I racconti della Gina', presentazione del libro di Davide FormentiSarà Davide Formenti il protagonista dell'incontro in programma sabato 14 alle 16.