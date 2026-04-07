Claudia Conte, nota giornalista Rai, è al centro di un caso politico legato alla presentazione di un libro. Recentemente si è parlato del costo delle sue “moderazioni” durante alcuni eventi pubblici, in particolare in relazione a un episodio che ha coinvolto il ministro dell’Interno. Nei documenti ufficiali, lei risulta con il nome di Anna Claudia Conte, e sono stati analizzati alcuni esempi riguardanti il suo compenso per tali apparizioni pubbliche.

Quanto costano le “moderazioni” di Claudia Conte, la donna al centro del caso politico che ha coinvolto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che in molti atti ufficiali risulta con il nome Anna Claudia Conte? Spulciando un po’, si trova un esempio molto interessante del suo “cachet”. E riguarda Andrea Covotta, storico giornalista Rai che da sempre si occupa di politica: il suo nome non è tra quelli più famosi, ma comunque ricopre il ruolo di direttore di Rai Quirinale. Ebbene, nel Comune di Colleferro, Città metropolitana di Roma Capitale, «l’Amministrazione comunale il giorno 30 ottobre 2024, alle ore 17.30, ha organizzato presso la... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Claudia Conte e quella presentazione a peso d’oro del libro di un giornalista Rai

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'Le pagine strappate della storia', presentazione del libro del giornalista Fausto BiloslavoVenerdì 13 alle 18, nella Sala Ex Refettorio a Ferrara, il giornalista e scrittore Fausto Biloslavo presenterà il suo ultimo libro 'Le pagine...

Temi più discussi: Claudia Conte, salta l’invito alla festa della polizia. E c’è il mistero della laurea alla Luiss; Chi è Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro Matteo Piantedosi; Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e quella docenza alla scuola di polizia; Blog | Caso Claudia Conte, credo poco alle letture riduzioniste: piuttosto, mi sembra tutto parte di un disegno.

Claudia Conte, la relazione con Piantedosi e quella nomina nella Commissione d’inchiesta della CameraLa giornalista 34enne che ha sostenuto di avere un rapporto con il ministro è consulente a titolo gratuito dell'organismo dallo scorso 12 febbraio ... ilfattoquotidiano.it

Chi è Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro Matteo PiantedosiUna rivelazione che riapre il tema dell’intreccio tra vita personale e incarichi pubblici, anche perché negli ultimi mesi la giornalista gi ha ottenuto ruoli e collaborazioni in contesti in qualche mo ... vanityfair.it

Nelle more della vicenda di Claudia Conte, che ha rivelato di avere una relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, c’è anche una storia che riguarda un ex deputato del Partito Democratico. La racconta oggi Il Fatto: Renzo Lusetti nel luglio 2021 h - facebook.com facebook

Lady Viminale Claudia Conte e il ristorante di famiglia di cui è azionista a due passi dal Papa. Ecco chi si è seduto lì e come l’ha sfruttato per le sue pr x.com