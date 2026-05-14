In Italia, spesso le tensioni tra istituzioni e mondo dello sport finiscono per scontrarsi in questioni legali e politiche, più che nel merito delle competizioni. Questa volta, il confronto riguarda una disputa tra il governo e il calcio, che non riguarda una partita in campo, ma un problema più ampio e complesso. La vicenda ha attirato l'attenzione su come le autorità si siano mosse di fronte a questa situazione, senza coinvolgere direttamente le squadre o i tifosi, ma concentrandosi sulle questioni di carattere amministrativo e legislativo.

Una classica storia italiana che possiamo descrivere usando le stupende parole di Fabrizio De Andrè: “E lo stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità”. Dopo polemiche, minacce, proteste, ricorso al Tar respinto al mittente senza alcuna pronuncia, la soluzione finale in extremis è che si gioca tutti alle 12. Così, la Lega può dire di essere venuta incontro alle esigenze della prefettura, cioè dello stato italiano: ma sarebbe come il commento di un allenatore che, avendo vinto la partita, renda merito agli sconfitti. E la prefettura può dire di aver costretto il calcio ad anticipare di mezz’ora le gare rispetto all’orario previsto: ma sarebbe come il commento di un allenatore, la cui squadra abbia perso 4-1, che sottolinei il gol della bandiera. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La posta in gioco non era il derby ma il braccio di ferro tra governo e calcio

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