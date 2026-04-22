governo verso la nomina di 5 sottosegretari braccio di ferro sulla consob

Il governo si appresta a nominare cinque sottosegretari, mentre si intensificano le discussioni sulla composizione del Consiglio. La premier sta cercando di completare le nomine nelle posizioni ancora vuote, con l’obiettivo di chiudere la partita delle caselle rimaste vacanti. La questione riguarda anche il braccio di ferro sulla gestione della Consob, con tensioni tra le forze politiche coinvolte.

Fumata bianca sui sottosegretari, fumata nera sulla Consob. Mentre da Terna, dopo l’avvertimento di Giorgia Meloni, arriva la notizia che Giuseppina Di Foggia si è resa disponibile a rinunciare alla buonuscita, premessa per assumere il nuovo incarico di presidente dell’Eni. Restano ore concitate per il governo, non solo per il casus del decreto sicurezza. Ma la premier vuole chiudere la partita del sottogoverno e andare a coprire le caselle rimaste vacanti dopo le ultime uscite legate al repulisti post referendum che ha interessato FdI quanto Forza Italia. Ma è ancora braccio di ferro sulla successione alla Consob. Saranno coperte tutte e...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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