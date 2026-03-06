Frattamaggiore | sorpresa con la droga ed un coltello La Polizia di Stato trae in arresto una 18enne

A Frattamaggiore, una ragazza di 18 anni è stata fermata dalla Polizia di Stato durante un controllo. Addosso le sono state trovate sostanze stupefacenti e un coltello, entrambi sequestrati. L’arresto è avvenuto sul momento, e la giovane è stata trasferita in caserma. La vicenda si è conclusa con la sua detenzione, in attesa di eventuali procedimenti giudiziari.

Nola e Napoli celebrano il Libero Pensiero: Giordano Bruno incontra l’arte della cartapesta. Lo start domani Solofra (AV): Incontro tra studenti e Istituzioni. I Carabinieri a tutela della Legalità NAPOLI: “fuga pericolosa”, uno dei primi arresti in Italia per il reato introdotto dal DL dello scorso febbraio. 33enne bloccato dai Carabinieri Regione Campania, avviato il percorso per il bilancio 2026: Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, la Città Metropolitana riceve la sua Bandiera. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Frattamaggiore: sorpresa con la droga ed un coltello. La Polizia di Stato trae in arresto una 18enne Leggi anche: Piano di Sorrento: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 40enne Leggi anche: Acerra: minacciano gli avventori di un bar. La Polizia di Stato trae in arresto un 18enne e denuncia il complice SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026 Approfondimenti e contenuti su Frattamaggiore sorpresa con la droga ed.... Argomenti discussi: Frattamaggiore. Provinciale PD: Marco Del Prete e Russo spiazzati, a Gaetano Visani carta bianca per le prossime elezioni sia sul sindaco che per accordi e programma. Frattamaggiore: sorpresa con la droga ed un coltelloLa polizia arresta una donna di 18 anni ... msn.com Casandrino, sorpreso a rubare un’auto: arrestato 57enne dalla Polizia di StatoTentato furto d’auto a Casandrino: la Polizia arresta un 57enne con precedenti. Sequestrati dispositivo OBD e arnesi da scasso. msn.com