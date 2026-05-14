La personale di Eleonora Giurgevich | Sinestesie | intrecci di parole e colore

La mostra presenterà la collezione di dipinti a olio realizzati da Eleonora Giurgevich. Le opere sono state realizzate ispirandosi al suo romanzo "Harold", pubblicato a gennaio 2026. L'obiettivo dell'esposizione è di illustrare le sinestesie, ovvero le sovrapposizioni tra pittura e scrittura.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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