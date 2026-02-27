Eleonora Daniele finisce al centro di un’accesa polemica per le parole su Carlo Conti | il web la attacca!

Eleonora Daniele è finita al centro di una polemica online dopo aver commentato pubblicamente Carlo Conti. La discussione si è scatenata sui social, dove gli utenti hanno espresso il loro disappunto. La reazione è arrivata subito dopo la trasmissione televisiva, in cui si sono verificati anche ascolti record del Festival di Sanremo. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone.

Il giorno dopo gli ascolti record del Festival di Sanremo, a far discutere non sono stati solo i numeri, ma anche una reazione in diretta tv. Protagonista della vicenda è Eleonora Daniele, che durante la sua trasmissione mattutina ha commentato con entusiasmo i risultati ottenuti dalla terza serata condotta da Carlo Conti. Un'esultanza spontanea che, però, ha acceso un inatteso dibattito sui social. La gioia di Eleonora Daniele per il successo di Carlo Conti: i fatti La terza serata del Festival, impreziosita dalla presenza di ospiti come Eros Ramazzotti e Alicia Keys, ha registrato dati Auditel particolarmente alti, come riportato da già da noi QUI.