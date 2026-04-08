Di un ricordo rimane il colore per Angelo Carmisciano prima personale alla Foro g gallery
Sabato 18 aprile alle 18, la FORO G gallery apre le porte alla mostra personale di Angelo Carmisciano intitolata
La FORO G gallery presenta Di un ricordo rimane il colore, mostra personale di Angelo Carmisciano, che inaugura sabato 18 aprile alle 18. Il progetto nasce da fotografie appartenenti alla sfera privata dell’artista - immagini domestiche, spesso in bianco e nero - che vengono attraversate da un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Angelo Carmisciano. Di un ricordo rimane il coloreAlla FORO G gallery la personale di Angelo Carmisciano esplora la memoria attraverso disegni a grafite e colore discreto su fotografie private. itinerarinellarte.it