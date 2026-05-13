La Perla ecco il francobollo che celebra la resistenza

Da bolognatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato emesso un nuovo francobollo dedicato alla resistenza, che rappresenta un’icona trasformata in simbolo di valori e impegno. La grafica richiama l’idea di una figura che si fa portavoce di determinazione e lotta, e si inserisce in una serie di iniziative postali che celebrano momenti e figure significative della storia. Il francobollo sarà disponibile nelle poste di tutta Italia.

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Un’icona che si fa carta valori, ma anche il simbolo della resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori. È stato presentato questa mattina, presso la sala della biblioteca del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il nuovo francobollo ordinario dedicato a La Perla. L’emissione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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