La Perla ecco il francobollo che celebra la resistenza

È stato emesso un nuovo francobollo dedicato alla resistenza, che rappresenta un’icona trasformata in simbolo di valori e impegno. La grafica richiama l’idea di una figura che si fa portavoce di determinazione e lotta, e si inserisce in una serie di iniziative postali che celebrano momenti e figure significative della storia. Il francobollo sarà disponibile nelle poste di tutta Italia.

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