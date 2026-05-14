Negli ultimi giorni, si è tornati a parlare dell’Hantavirus a causa di alcuni casi segnalati. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le persone, portando alla riattivazione di ricordi legati alla pandemia di alcuni anni fa. Una psicoterapeuta ha spiegato come il cervello reagisca rapidamente a queste notizie, attivando uno stato di allerta che può influenzare il comportamento e le emozioni. La situazione ha riacceso l’attenzione sulle reazioni psicologiche di fronte a nuovi rischi per la salute pubblica.

gt;*:pointer-events-auto R6Vx5WthreadScrollVars scroll-mb-calc(var(--scroll-root-safe-area-inset-bottom,0px)+var(--thread-response-height)) scroll-mt-calc(var(--header-height)+min(200px,max(70px,20svh)))" dir="auto" data-turn-id="request-69f84c14-5db4-83eb-9c4d-dcdd054c88f6-5" data-turn-id-container="request-69f84c14-5db4-83eb-9c4d-dcdd054c88f6-5" data-testid="conversation-turn-272" data-scroll-anchor="false" data-turn="assistant"> Basta leggere una parola – Hantavirus – per sentire riaffiorare qualcosa che sembrava ormai lontano. Un nodo allo stomaco, il bisogno immediato di cercare notizie, la sensazione che stia tornando un pericolo già vissuto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La paura dell’Hantavirus riattiva il trauma della pandemia. Una psicoterapeuta spiega perché il cervello entra subito in stato di allerta

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