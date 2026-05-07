Una scienziata ha spiegato che l'hantavirus, responsabile di un'epidemia a bordo di una nave da crociera, non rappresenta un rischio di pandemia. Il virus è ben conosciuto e sotto costante osservazione dagli esperti. La sua diffusione resta limitata e i medici monitorano attentamente eventuali nuovi casi. Finora, non ci sono segnali che possano indicare una diffusione globale.

L'hantavirus responsabile della crisi sanitaria a bordo di una nave da crociera è un virus perfettamente noto e monitorato dalla scienza. Non ha nulla a che vedere con altri virus, come il SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, o il virus che ha causato l'Ebola. Se i protocolli vengono seguiti come previsto, non dovrebbe causare un grave allarme sanitario. Queste argomentazioni provengono dalla ricercatrice Noemí Sevilla, direttrice del Centro di Ricerca sulla Salute Animale (CISA) - presso l'Istituto Nazionale di Ricerca e Tecnologia Agricola e Alimentare del Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo (CSIC) - che studia le malattie infettive causate da virus, comprese le zoonosi (trasmissione dagli animali all'uomo) che possono avere un impatto sulla salute pubblica.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La scienziata spiega perché l'hantavirus non diventerà una pandemia: “Rischio contenuto”

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