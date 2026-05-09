L’hantavirus è tornato a essere al centro dell’attenzione, attirando l’interesse dei media e delle teorie del complotto. La riemersione di notizie riguarda un possibile aumento di casi e un rischio di pandemia. Nel frattempo, X-Files, serie tv nota per trattare temi misteriosi, è stata citata in alcune teorie che collegano l’argomento a complotti e scenari inquietanti. La discussione si concentra sui recenti sviluppi riguardanti il virus e la sua diffusione.

. L’hantavirus è tornato improvvisamente nelle cronache internazionali e, quasi inevitabilmente, internet ha iniziato a fare ciò che internet fa da anni: collegare la realtà alla fantascienza (sebbene a volte la realtà sorpassi a destra la fantascienza e “la differenza tra i complotti mondiali e la verità di solito è tra i quattro e i cinque anni” – cit.) Stavolta al centro della discussione c’è X-Files, una delle serie simbolo degli anni ’90, tornata virale sui social dopo alcuni casi di hantavirus registrati a bordo della nave da crociera olandese MV Hondius, dove l’OMS ha segnalato otto probabili infezioni e tre decessi. Il motivo è semplice.🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - Hantavirus, paura di una nuova pandemia? Perché X-Files è tornato al centro delle teorie del complotto

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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit