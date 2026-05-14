La passione per le Maldive | chi era Federico Gualtieri

Tra le cinque persone italiane decedute durante un’escursione subacquea nelle Maldive si trova anche Federico Gualtieri, di 30 anni, proveniente da Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media italiani, che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi e le ricerche in corso. Federico Gualtieri era appassionato di mare e di immersioni subacquee.

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