La passione per le Maldive | chi era Federico Gualtieri
Tra le cinque persone italiane decedute durante un’escursione subacquea nelle Maldive si trova anche Federico Gualtieri, di 30 anni, proveniente da Omegna, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media italiani, che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi e le ricerche in corso. Federico Gualtieri era appassionato di mare e di immersioni subacquee.
Tra i cinque italiani morti alle Maldive durante un’escursione subacquea c’è anche Federico Gualtieri, 30 anni, originario di Omegna (provincia di Verbano-Cusio-Ossola). Cosa sappiamo di lui. Dal profilo Facebook si evince tutta la passione per le Maldive con un atollo che appare nella foto copertina. Gli studi li ha portati avanti all’Istituto “ITCG G Ferrini” di Verbania. La sua tesi universitaria è stata dedicata alla “diversità ed ecologia dei Corallimorphari e degli Zoanthari negli atolli delle Maldive. Federico Gualtieri viveva tra Omegna e Genova dove aveva conseguito la laurea magistrale in biologia ed ecologia marina pochi mesi fa, a marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Chi era Federico Gualtieri, lo studente morto alle Maldive: la tesi sull’atollo in cui è morto e la dedica alla prof scomparsa con lui – Il videoTra i cinque italiani che hanno perso la vita nell’incidente subacqueo alle Maldive c’è anche Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna, in...
Leggi anche: Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino: chi sono i sub italiani morti alle Maldive