Freni si ritira dalla corsa alla Consob | sfuma la candidatura sostenuta dalla Lega

Il sottosegretario all’Economia ha deciso di ritirarsi dalla candidatura alla guida della Consob, ruolo sostenuto dalla Lega. La scelta arriva dopo tensioni all’interno della maggioranza e resistenze da parte di Forza Italia riguardo alla nomina. La decisione mette fine alla corsa per la presidenza dell’Autorità di vigilanza finanziaria, che era stata oggetto di discussioni tra i partiti coinvolti.

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