Freni si ritira dalla corsa alla Consob | sfuma la candidatura sostenuta dalla Lega
Il sottosegretario all’Economia ha deciso di ritirarsi dalla candidatura alla guida della Consob, ruolo sostenuto dalla Lega. La scelta arriva dopo tensioni all’interno della maggioranza e resistenze da parte di Forza Italia riguardo alla nomina. La decisione mette fine alla corsa per la presidenza dell’Autorità di vigilanza finanziaria, che era stata oggetto di discussioni tra i partiti coinvolti.
Dopo le tensioni nella maggioranza e le resistenze di Forza Italia sulla guida dell'Autorità di vigilanza finanziaria, il sottosegretario all'Economia fa un passo indietro Il sottosegretario al Ministero dell’Economia,Federico Freni, ha deciso di ritirare la propria candidatura alla presidenza dellaConsob, l’organismo preposto alla supervisione deimercati finanziari italiani. La notizia, anticipata daRepubblica.ite confermata da fonti governative, segna la conclusione disettimane di tensioniall’interno della maggioranza riguardo alla scelta di chi dovrà guidareuna delle istituzioni più rilevanti per l’economia nazionale. Secondo le...🔗 Leggi su Ildifforme.it
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