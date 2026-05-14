La Palestina e la sua storia una rassegna culturale e storica

Si è svolto il penultimo incontro della rassegna “Fili del Tempo”, un evento itinerante organizzato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. Questa serie di incontri si concentra sulla storia e la cultura della Palestina, offrendo ai partecipanti approfondimenti e approfondimenti tematici. La serata ha visto la partecipazione di relatori e pubblico interessato, con interventi su aspetti storici e culturali legati alla regione. La rassegna continuerà con l’ultimo appuntamento previsto nelle prossime settimane.

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Penultimo appuntamento di Fili del Tempo, rassegna storica itinerante promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (Rbbg) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. L’incontro “ La Palestina e la sua storia ” si tiene lunedì 18 maggio alle ore 17.30 alla Sala “Mimmo Boninelli” della Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi di Bergamo con l’intervento di Arturo Marzano dell’Università di Pisa e Cosimo Risi, già ambasciatore e docente universitario. La Palestina si distingue per la sua complessità e per l’attenzione che continua a suscitare a livello globale. L’incontro propone una lettura storica approfondita della Palestina e delle dinamiche politiche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Fili del tempo, alla Sala Boninelli l’incontro “La Palestina e la sua storia”Penultimo appuntamento di “Fili del Tempo”, rassegna storica itinerante promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con... La rassegna Palestina, chiusura col bottoSi avvia alla conclusione con due appuntamenti di forte spessore civile e culturale il percorso dedicato alla Palestina (’Quattro mostre per la... Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Il ritorno possibile in Palestina - Francesca Gnetti; Her Future at Risk Palestina: Presentazione in anteprima 11 Maggio, Casa delle donne Milano; Ali Rashid, la Palestina dentro. La presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni passerà agli annali per il governo più fallimentare della Storia d’Italia e per aver partecipato al genocidio compiuto da Israele in Palestina. Fascisti prima e neofascisti poi, olocausto e genocidio in meno di 100 anni x.com Fili del tempo, alla Sala Boninelli l’incontro La Palestina e la sua storiaAppuntamento lunedì 18 maggio: intervengono Arturo Marzano dell’Università di Pisa e Cosimo Risi, già ambasciatore e docente universitario. bergamonews.it La Palestina e la sua storiaPer il festival culturale «Fili del Tempo» organizzato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca, un incontro che offre un profilo storico della Palestina e delle contese politiche che l’hanno ... ecodibergamo.it