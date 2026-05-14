Fili del tempo alla Sala Boninelli l’incontro La Palestina e la sua storia

Alla Sala Boninelli si è tenuto l’incontro intitolato “La Palestina e la sua storia”, penultimo appuntamento della rassegna “Fili del Tempo”. L’evento fa parte di una serie di incontri storici organizzati dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. La rassegna si svolge in diverse tappe e si propone di approfondire aspetti storici di varie regioni.

Penultimo appuntamento di “Fili del Tempo”, rassegna storica itinerante promossa dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca (RBBG) in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo. L’incontro “La Palestina e la sua storia” si tiene lunedì 18 maggio alle 17.30 alla Sala “Mimmo Boninelli” della Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi di Bergamo, in via san Bernardino 74. Intervengono Arturo Marzano dell’Università di Pisa e Cosimo Risi, già ambasciatore e docente universitario. In un panorama internazionale segnato da numerosi conflitti, quello che interessa la storica regione della Palestina si distingue per la sua complessità e per l’attenzione che continua a suscitare a livello globale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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