La mostra su Amadeo Peter Giannini

È stata inaugurata una mostra dedicata a Amadeo Peter Giannini, figura nota nel settore bancario e imprenditoriale. L'esposizione presenta documenti, fotografie e oggetti riferiti alla sua attività e alle innovazioni che ha introdotto nel sistema finanziario. Tra i materiali esposti ci sono lettere originali, registrazioni di incontri e pubblicazioni dell'epoca. La mostra si propone di illustrare il ruolo di Giannini nel promuovere l'accesso ai servizi bancari per le comunità meno abbienti.

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“Non si può morire per un dollaro. La rivoluzione umana e imprenditoriale di Amadeo Peter Giannini”. Per inaugurare la nuova sede, la Compgnia delle Opere di Bergamo ha scelto di ospitare una mostra che racconta una visione che le appartiene profondamente: il vero capitale di un’impresa è la persona. È la storia di Amadeo Peter Giannini — figlio di immigrati italiani, fondatore della Bank of Italy, destinata a diventare la Bank of America. In un’epoca in cui il credito era riservato ai soli ricchi, Giannini scelse di guardare ai calli sulle mani, alla dignità e al desiderio di costruire delle persone. Contribuì alla ricostruzione di San Francisco dopo il terremoto del 1906 prestando denaro su un bancone di fortuna, sulla base della sola fiducia e di una stretta di mano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La rivoluzione di Amadeo Peter Giannini Sullo stesso argomento "Non si può morire per un dollaro": la rivoluzione di Amadeo Peter Giannini in mostra a Chieti“Non si può morire per un dollaro” è la frase di un bambino di sei anni che vede morire il papà per un diverbio seguito a una paga non versata. “Non si può morire per un dollaro”. La rivoluzione di Amadeo Peter GianniniLa mostra racconta la straordinaria figura di Amadeo Peter Giannini, imprenditore e banchiere di origini italiane, fondatore prima della Bank of... Temi più discussi: Il successo della mostra itinerante su l’amico A.P. Giannini: il racconto di Roberto D’Addario; CDO BERGAMO: Mostra Non si può morire per un dollaro dall’11 al 17 maggio 2026; A Little Fellow: The Legacy of A.P. Giannini, il film di Davide Fiore. La mostra su Amadeo Peter GianniniNon si può morire per un dollaro. La rivoluzione umana e imprenditoriale di Amadeo Peter Giannini. Per inaugurare la nuova sede, la Compgnia delle Opere di Bergamo ha scelto di ospitare una mostra c ... bergamonews.it Meeting Rimini, Bucci alla mostra su Amadeo Peter GianniniIl presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha visitato oggi la mostra Non si può morire per un dollaro: la rivoluzione di Amadeo Peter Giannini, allestita al Meeting di Rimini. Con lui il ... rainews.it