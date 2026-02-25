La mostra racconta la straordinaria figura di Amadeo Peter Giannini, imprenditore e banchiere di origini italiane, fondatore prima della Bank of Italy e poi della Bank of America, destinata a diventare la banca più grande del mondo. Un italiano che pochi conoscono, ma che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione del sistema finanziario moderno. Ciò che rende attuale e sorprendente la sua figura non è soltanto la portata dell’opera realizzata, ma il metodo con cui l’ha costruita: Giannini fu il banchiere che decise di prestare denaro a chi aveva un desiderio, un progetto, una voglia di crescere. Scommise sulle persone quando nessuno lo faceva, dando fiducia anche a chi non aveva garanzie, convinto che il credito fosse prima di tutto un atto di responsabilità verso la società. Con il senno di poi sappiamo quanto quella fiducia sia stata feconda: finanziò tra gli altri Walt Disney, sostenne la costruzione del Golden Gate Bridge di San Francisco e credette nei pionieri della tecnologia come William Hewlett e David Packard, fondatori di HP. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Non si può morire per un dollaro - La rivoluzione di Amadeo Peter Giannini

Dal 28 febbraio all'8 marzo arriva ad Arezzo, presso l'Atrio d'Onore della Provincia, la mostra Non si può morire per un dollaro – La rivoluzione di Amadeo Peter Giannini

Venerdì 13 febbraio, a Villa Simonetta ad Intra (VB), è stata inaugurata la mostra "Non si può morire per un dollaro. La rivoluzione di Amadeo Peter Giannini"