Meloni sul divano del Salone del Mobile | È più comodo di quello della Casa Bianca la battuta spiazza tutti

Al Salone del Mobile, la premier si è seduta su un divano esposto tra le altre immagini di arredi. Durante un momento informale, ha commentato che quel divano era più comodo di quello della Casa Bianca, attirando l’attenzione dei presenti e suscitando un sorriso tra i partecipanti. La scena si è svolta senza annunci ufficiali, in un ambiente pubblico dedicato al design e all’arredamento.

Giorgia Meloni sorprende tutti al Salone del Mobile con una scena inaspettata: si siede su un divano esposto e scherza sulla sua comodità. Durante la visita istituzionale a Rho Fiera, la premier si concede un momento informale che rompe il tono tradizionale dell’evento, condividendo una battuta sul confronto con la Casa Bianca e Palazzo Chigi che è diventata subito virale. Nello specifico, durante l’inaugurazione della 64ª edizione del Salone del Mobile, la presidente del Consiglio ha partecipato a una visita tra gli stand dedicati al design italiano. Tra incontri con aziende e operatori del settore, si è fermata presso uno spazio espositivo dove ha deciso di sedersi su un divano in mostra, posando anche per i fotografi.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Meloni sul divano del Salone del Mobile: “È più comodo di quello della Casa Bianca” (la battuta spiazza tutti) Milano, Meloni sul divano: E' più comodo di quello della Casa Bianca ma pure di Palazzo Chigi Notizie correlate Salone del Mobile: la poltrona sfida il divano e diventa scultura? Cosa sapere Al Salone del Mobile 2026 a Rho la poltrona sostituisce il ruolo del divano. Salone del Mobile 2026, l’outdoor diventa la stanza più bella di casaL’outdoor non è più quello spazio un po’ residuale che si arreda con quello che avanza. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Meloni al Salone del Mobile: Questo divano più comodo di quelli della Casa Bianca e di Palazzo Chigi (VIDEO); Salone del mobile, la gag di Meloni sul divano lucano: Sciallamoci un momento; Meloni si siede sul divano al Salone Internazionale del Mobile a Milano; Meloni si siede sul divano al Salone Internazionale del Mobile a Milano. Giorgia Meloni si sdraia al Salone del Mobile e conquista tutti: la gag sul divano Scialla diventa virale e squisitamente popAltro che visita istituzionale. Al Salone del Mobile 2026, tra design d’autore e diplomazia industriale, Giorgia Meloni si prende la scena con un momento inaspettato, leggero, perfettamente pop. Basta ... domanipress.it Meloni al Salone del Mobile: Questo divano più comodo di quelli della Casa Bianca e di Palazzo Chigi (VIDEO)Giorgia Meloni all'inaugurazione della 64a edizione del Salone internazionale del mobile di Milano, a Rho Fiera, ha posato per i fotografi seduta su un divano esposto alla kermesse di design. La presi ... tg.la7.it Salone del Mobile.Milano 2026 Un grandissimo successo che sigla il ritorno di Berloni. Un’emozione unica. #BerloniIsBack #SaloneDelMobile #Berloni #MilanoDesignWeek #Design - facebook.com facebook Oggi al Salone del Mobile per portare l’attenzione del Governo a una filiera fondamentale del Made in Italy x.com