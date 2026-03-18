Cagliari-Napoli azzurri avvisati | la mossa di Pisacane spiazza tutti!

Nella partita tra Cagliari e Napoli, il difensore Pisacane ha preso una decisione che ha sorpreso gli avversari. Il Cagliari, con soli sei punti di margine sulla zona retrocessione, si prepara a un match decisivo per la sua stagione. La squadra sarda si sta muovendo in fretta, consapevole dell’importanza di ottenere punti per la salvezza.

Il Cagliari non ha tempo da perdere. Con soli sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione, i sardi si giocano il futuro in campionato. E Fabio Pisacane ha deciso di non lasciare nulla al caso: anticipando la consueta vigilia, ha convocato il gruppo in ritiro già da questa sera, all’anti-vigilia della sfida contro il Napoli di venerdì alle 18:30 allo stadio Unipol Domus. Una scelta che grida tutto lo stato d’emergenza in casa rossoblù, dove la salvezza inizia a diventare un’ossessione più che un obiettivo. La situazione critica del Cagliari. I numeri non mentono. Il Cagliari occupa attualmente la quindicesima posizione con 30 punti, mentre la Cremonese terzultima ferma a 24. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, azzurri avvisati: la mossa di Pisacane spiazza tutti! Articoli correlati Cagliari-Napoli, la decisione dei sardi spiazza tutti: comunicato ufficiale del clubDopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce, il Napoli volta pagina e si prepara in vista della sfida del prossimo venerdì contro il Cagliari. Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti colpevoli. Non è colpa di uno o di due, è la colpa di tutti, a partire da me»Chiesa, altra occasione sprecata: tifosi delusi e addio sempre più vicino! Gattuso valuta per i playoff Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti... CAGLIARI a NAPOLI, spuntano QUATTRO ex azzurri: sentite cosa gli dicono i tifosi Una selezione di notizie su Cagliari Napoli azzurri avvisati la... Cagliari, squadra in ritiro già da stasera: il report in vista del NapoliE' ufficiale la decisone del Cagliari di mandare in anticipo la squadra in ritiro in vista della sfida di venerdì sera contro il Napoli. Intanto gli uomini di Pisacane continuano ... tuttonapoli.net Allenamento Napoli, gli azzurri preparano la sfida contro il Cagliari! Il reportAllenamento Napoli, la formazione di Antonio Conte prosegue la preparazione alla sfida contro il Napoli in programma venerdì Si avvicina la sfida della 30a giornata di Serie A tra Cagliari e Napoli, i ... cagliarinews24.com