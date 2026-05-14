La moglie decide di lasciarlo lui tenta di avvelenarla con la candeggina nel caffè | arrestato a Pistoia

A Pistoia, un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di avvelenare la moglie con della candeggina nel caffè. La donna aveva notato un sapore insolito nel suo drink e, pochi minuti dopo averlo consumato, ha accusato forti malori come cefalea, dolori addominali e sudorazione fredda. La donna aveva deciso di lasciarlo, e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Il caffè aveva un sapore strano, insolito. Pochi minuti dopo averlo bevuto, la donna ha iniziato a sentirsi male: cefalea intensa, dolori addominali, sudorazione fredda. È da quel sospetto, nato nella cucina della loro casa a Pistoia nell’ultima settimana di marzo, che i carabinieri hanno avviato l’indagine culminata con l’arresto del marito, un carpentiere di 54 anni accusato di aver tentato di avvelenare la moglie versando candeggina nella tazza preparata per lei. Lei voleva lasciarlo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna aveva deciso di mettere fine al matrimonio dopo una lunga crisi coniugale aggravata, a suo dire, da problemi economici e da una gestione poco trasparente delle finanze familiari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La moglie decide di lasciarlo, lui tenta di avvelenarla con la candeggina nel caffè: arrestato a Pistoia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pistoia, la moglie chiede il divorzio: lui tenta di avvelenarla con la candegginaUn 54enne di Pistoia è stato arrestato dai carabinieri, su coordinamento della Procura di Pistoia, con l’accusa di lesioni personali pluriaggravate... Leggi anche: Pistoia: arrestato con l’accusa di aver messo candeggina nel caffè della moglie Pistoia, la moglie chiede il divorzio: lui tenta di avvelenarla con la candegginaUn 54enne di Pistoia è stato arrestato dai carabinieri, su coordinamento della Procura di Pistoia, con l'accusa di lesioni personali pluriaggravate ai danni ... lapresse.it Pistoia, tenta di avvelenare la moglie mettendo candeggina nel caffèA Pistoia, un uomo di 55 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di lesioni gravissime ... ilgiornale.it