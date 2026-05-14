Willie Peyote ha commentato la questione della militarizzazione nel quartiere Vanchiglia a Torino, affermando che non rappresenta una soluzione efficace. Ha sottolineato come l’uso eccessivo della forza possa provocare reazioni violente e ha posto l’attenzione sulla possibilità di un impatto negativo nel caso si decidesse di intervenire in modo aggressivo. Nel frattempo, il rapper ha pubblicato il suo nuovo album intitolato “Anatomia di uno schianto prolungato”, che include undici tracce, tra cui i singoli “Burrasca” e “Kodak”, attualmente in rotazione radiofonica.

Si intitola “ Anatomia di uno schianto prolungato ”, il nuovo album di Willie Peyote che contiene 11 tracce tra cui i singoli “ Burrasca ” e il singolo in rotazione radiofonica “ Kodak “. Tre le collaborazioni con Brunori Sas, Noemi e Jekesa. Al via dal 10 ottobre il tour nei club. “Mi piaceva l’idea di scegliere un titolo lungo, in controtendenza, e che richiamasse al cinema gli Anni 60-70, – ci ha raccontato il cantautore – ma anche alcuni titoli di Gabriel Garcia Marquez, tipo ‘Cronaca di una morte annunciata’. C’è un riferimento al film ‘Anatomia di una caduta’ del 2023. Il periodo in cui viviamo è pieno di contraddizioni quindi mi piaceva avere un ossimoro nel titolo perché uno schianto prolungato è una contraddizione in termini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La militarizzazione del quartiere Vanchiglia a Torino non è la soluzione. La forza usata in maniera gratuita genera una risposta violenta. Non sarà il caso si schiantarci per ripartire?”: parla Willie Peyote

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