Willie Peyote - Elegia Sabaudia | il legame con Frank Sativa nella clip esclusiva del documentario

È stata resa disponibile una clip esclusiva del documentario che approfondisce la collaborazione tra il rapper e il produttore. La scena mostra il legame tra Willie Peyote e Frank Sativa, noto produttore e DJ. Il film, distribuito da Wanted, sarà proiettato nei cinema a partire dal 4 maggio. La scena offre uno sguardo diretto sulla loro collaborazione musicale.

La storica collaborazione tra Willie Peyote e il produttore e dj Frank Sativa raccontata in una clip esclusiva del film, nei cinema dal 4 maggio con Wanted. Il documentario Willie Peyote - Elegia Sabaudia, in uscita nei cinema il 4, 5 e 6 maggio con Wanted, ci svela l'universo del cantautore e rapper torinese, intervistato nella sua città, mentre è diviso tra live, registrazioni e composizione dei suoi brani ironici e pieni di ritmo. Scritto e diretto da Enrico Bisi, il ritratto di Willie Peyote, il cui nome d'arte denuncia il suo spirito irriverente creando un mix improbabile tra il personaggi di Will Coyote e il peyote, cactus dagli effetti allucinogeni, svela come nascono le canzoni dell'artista e quali collaborazioni hanno forgiato il suo stile a partire .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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