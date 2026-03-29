Il Consiglio comunale di Lugo ha approvato un protocollo di intesa tra l’Azienda USL della Romagna, l’ASP dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune stesso, finalizzato alla realizzazione della nuova Casa della Comunità di Voltana. La firma del documento rappresenta un passo concreto per il rafforzamento dei servizi sanitari nell’area nord della regione.

Il consigliere dem Massimo Zannoni: "Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso tra AUSL, ASP, Comune e Consulta di decentramento" Il Consiglio comunale di Lugo ha approvato il protocollo di intesa tra Azienda USL della Romagna, ASP dei Comuni della Bassa Romagna e Comune per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Voltana. Sul tema interviene il gruppo consiliare del Partito Democratico con Massimo Zannoni che sottolinea come “È un passo concreto per rafforzare i servizi sanitari nell’area nord del territorio. La struttura risponde ai bisogni di circa 6.000 cittadini tra Voltana e le frazioni limitrofe, in un’area segnata da un forte invecchiamento demografico: oltre il 25% degli abitanti ha più di 65 anni, il 35% vive da solo e le reti familiari sono sempre più fragili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Protocollo per la Casa della Comunità di Voltana, il Pd: "Passo concreto per rafforzare i servizi sanitari nell’area nord"

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