Mistero nell’antica Roma | aperitivo con delitto tra reperti e sapori

Il 25 aprile alle 18:30, il Museo Tobia Aldini di Forlimpopoli organizza un evento intitolato Convivium Veritatis, che combina un aperitivo con un'ambientazione ispirata all'antica Roma. Durante l'evento, i partecipanti potranno esplorare reperti storici e assaporare piatti e bevande ispirati ai sapori dell’epoca. La serata si svolgerà all’interno delle sale del museo, creando un’atmosfera che unisce cultura e convivialità.

? Cosa sapere Il 25 aprile alle 18:30 il Museo Tobia Aldini di Forlimpopoli ospita Convivium Veritatis.. L'evento combina un gioco di ruolo ambientato nell'antica Roma con un menù di Primo Local Pasta.. Domani, 25 aprile, alle ore 18:30, il Museo Archeologico Tobia Aldini di Forlimpopoli si trasforma in un palcoscenico di indagini millenarie con l’evento Convivium Veritatis. L’iniziativa propone un originale aperitivo con delitto che proietta i partecipanti nelle atmosfere dell’antica Roma attraverso un gioco di ruolo strutturato tra le sale del Maf. Non si tratterà della consueta visita guidata tra i reperti. Ogni spettatore riceverà una scheda personaggio contenente obiettivi segreti, indizi specifici e una fitta trama di relazioni da decifrare per risolvere l’intrigo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero nell’antica Roma: aperitivo con delitto tra reperti e sapori Notizie correlate Aperitivo con delitto ambientato nell’antica RomaUn mistero millenario sta per risvegliarsi tra le teche del museo cittadino, trasformando i visitatori in detective d’altri tempi. Aperitivo con delitto "In convento"Sabato 28 febbraio e Domenica 1 marzo alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Aperitivo con delitto ambientato nell’antica Roma; Trovati nuovi manufatti che riaccendono questo grande mistero archeologico dell’Asia; Il tesoretto di Vidracco raccontato al pubblico dagli esperti di storia; Il mistero del 2200 a.C.: come un collasso climatico cancellò le grandi civiltà antiche. Aperitivo con delitto ambientato nell’antica RomaL’iniziativa domani al Museo Aldini: un gioco di ruolo originale guidato da un narratore in costume. msn.com Magia e mistero a Villa Cambiaso: si apre la rassegna Dialoghi in Villa con le streghe dell’antica RomaVenerdì 17 aprile alle ore 17:30, la storica cornice di Villa Cambiaso inaugura la rassegna culturale Dialoghi in Villa. Il primo appuntamento è un viaggio a ritroso nel tempo con la scrittrice ... ivg.it Profumi nell’aria. Il mistero degli stormi. I limoni che si gonfiano, ma piano, come uccellini nel nido. x.com Mercoledì del Mistero : Lo sapevi che questa minuscola roccia disabitata nell'Atlantico è stata rivendicata da quattro nazioni diverse, scatenando una guerra burocratica per il più piccolo pezzo di terra del mondo! Rockall, Oceano Atlantico - facebook.com facebook