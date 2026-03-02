Pasdaran e bandiere rosse la stravagante marcia del campo largo

Le forze di estrema destra e i movimenti di sinistra si sono riuniti in una manifestazione nazionale organizzata dalla Cgil. La mobilitazione si svolge in diverse città italiane, con partecipanti che sfilano con bandiere rosse e simboli di varie fazioni politiche. La manifestazione è stata avviata questa mattina, con un corteo che attraversa il centro di varie metropoli italiane.

Freno a mano inserito, marcia in folle, motore avviato: pronti, attenti, si parte. È la macchina della Cgil che organizza la mobilitazione in tutta Italia. Un tragitto accidentato: «Attacco all'Iran. Una nuova escalation militare, condotta da Trump e Netanyahu. Dobbiamo scendere in piazza per dire ancora una volta no, basta guerra». L'appuntamento è domani a Milano, alle 18.00 in via Turati. Traduzione: ci dispiace un po' per le difficoltà del regime; i nemici sono sempre gli stessi, l'americano Donald Trump e l'israeliano Benjamin Netanyahu. Gli ayatollah? Meglio lasciarli perdere, sfumiamo.