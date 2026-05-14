La mamma di Luana D’Orazio ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella

Il 14 maggio 2026, il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale la madre di Luana D’Orazio. L’incontro si è svolto nel palazzo presidenziale e si è protratto per un breve periodo. La donna ha lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. La visita è avvenuta in un momento di attenzione mediatica sulla vicenda di Luana D’Orazio, coinvolgendo anche altre istituzioni e rappresentanti delle forze dell’ordine.

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Prato, 14 maggio 2026 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la signora Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro a Montemurlo il 3 maggio 2021, accompagnata dallo scrittore Ugo De Vita, autore del poemetto in versi dedicato a Luana, dal titolo 'Elle di Luana'. Il ricordo durante le celebrazioni per il 2 giugno. Il capo dello Stato ricordò la giovane, madre di un bimbo di cinque anni, ad un mese dalla sua morte, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, che quell'anno coincidevano con il 75mo anniversario della Repubblica. La 22enne D’Orazio finì dentro l’orditoio, i titolari della ditta hanno patteggiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La mamma di Luana D’Orazio ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Italia campione in Coppa Davis e in BJK Cup dal presidente Mattarella: stabilita la data al Quirinale Meloni ricevuta al Quirinale da Mattarella sulla crisi iraniana: “Affrontiamo giorni difficili”Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla crisi internazionale... Temi più discussi: Mamma Luana D'Orazio: Finora solo belle parole, voglio ottenere giustizia; Morte di Luana D'Orazio, la procura di Prato riapre l'indagine; La mamma di Luana dopo la riapertura del caso: Ora spero che mia figlia riesca ad avere giustizia; Luana D’Orazio, la Procura di Prato riapre l’indagine sulla morte della giovane operaia. Ci sono momenti che ti restano dentro. Sentire Emma Marrazzo, mamma di Luana D’Orazio, parlare di me durante il suo intervento al Senato mi ha emozionato profondamente. Emma combatte ogni giorno perché nessun’altra famiglia debba vivere un dolore x.com La mamma di Luana D’Orazio ricevuta al Quirinale dal presidente MattarellaEmma Marrazzo è stata accompagnata dallo scrittore Ugo De Vita, autore del poemetto dedicato all’operaia 22enne morta sul lavoro il 3 maggio 2021 ... lanazione.it Luana D’Orazio, la Procura di Prato apre nuova inchiesta sull’operaia morta schiacciata. La mamma: Sono contentaLa nuova inchiesta dovrebbe svilupparsi lungo due direttrici: da un lato il riesame del vecchio fascicolo, dall’altro nuovi accertamenti e audizioni ... fanpage.it