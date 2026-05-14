La mamma di Luana D’Orazio ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 maggio 2026, il presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale la madre di Luana D’Orazio. L’incontro si è svolto nel palazzo presidenziale e si è protratto per un breve periodo. La donna ha lasciato la sede senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. La visita è avvenuta in un momento di attenzione mediatica sulla vicenda di Luana D’Orazio, coinvolgendo anche altre istituzioni e rappresentanti delle forze dell’ordine.

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Prato, 14 maggio 2026 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale la signora Emma Marrazzo, mamma di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro a Montemurlo il 3 maggio 2021, accompagnata dallo scrittore Ugo De Vita, autore del poemetto in versi dedicato a Luana, dal titolo 'Elle di Luana'. Il ricordo durante le celebrazioni per il 2 giugno. Il capo dello Stato ricordò la giovane, madre di un bimbo di cinque anni, ad un mese dalla sua morte, in occasione delle celebrazioni per il 2 giugno, che quell'anno coincidevano con il 75mo anniversario della Repubblica. La 22enne D’Orazio finì dentro l’orditoio, i titolari della ditta hanno patteggiato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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