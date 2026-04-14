L’Italia campione in Coppa Davis e in BJK Cup dal presidente Mattarella | stabilita la data al Quirinale
Il presidente della Repubblica ha ricevuto i rappresentanti del tennis italiano nel corso di un incontro al Quirinale, confermando la data dell’evento. La cerimonia si inserisce in un appuntamento annuale che celebra i risultati recenti del settore, con particolare attenzione alle vittorie ottenute in Coppa Davis e BJK Cup. Questi successi, sia a livello di squadra che individuale, continuano a essere riconosciuti ufficialmente dal capo dello Stato.
Un incontro che sta diventando sempre più una ricorrenza. I successi in serie del tennis italiano, a livello individuale e di squadra (nazionale), continuano ad avere un seguito. E così è stata trovata una data per consentire a giocatori e giocatrici protagonisti dei grandi risultati a livello internazionale di rispondere all’ invito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “ Il 4 maggio saremo al Quirinale dal presidente della Repubblica con le nazionali maschili e femminili di Coppa Davis e BJK Cup “, lo ha annunciato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, durante la presentazione degli Internazionali di Roma al Parco del Foro Italico.🔗 Leggi su Oasport.it
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