Meloni ricevuta al Quirinale da Mattarella sulla crisi iraniana | Affrontiamo giorni difficili

La presidente del Consiglio è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica, in un incontro dedicato alla crisi internazionale in Iran. Durante la visita, si è parlato anche con il ministro della Difesa. L’incontro si è svolto in un momento di tensione crescente nel contesto internazionale. Non sono stati divulgati dettagli sui contenuti del colloquio.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla crisi internazionale in atto, dopo aver avuto un colloquio anche con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. È quanto si apprende dal Quirinale. "Nonostante i giorni difficili che stiamo affrontando, non volevo perdere l'opportunità di chiudere questo dibattito dedicato a un tema che considero cruciale non solo per il futuro dell'Africa ma per il futuro dell'intera Europa". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo il suo intervento al Convegno sull'Africa organizzato a Palazzo Koch.