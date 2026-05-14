La magia di Foden tiene il City in caccia | Pep elogia un talento irraggiungibile dopo la vittoria del Palace

Mercoledì sera, il Manchester City ha vinto 3-0 contro il Crystal Palace all’Etihad, mantenendo vive le possibilità di difendere il titolo in Premier League. La squadra si trova a due punti dalla capolista Arsenal. Durante la partita, il talento di Foden ha suscitato l’elogio di Guardiola, che ha definito il suo rendimento irraggiungibile. La vittoria ha consolidato la posizione del City in classifica, con il campionato ancora aperto.

2026-05-14 01:06:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Mercoledì sera il Manchester City ha mantenuto in vita la difesa del titolo della Premier League, battendo il Crystal Palace 3-0 all’Etihad portandosi a due punti dalla capolista Arsenal. In una partita definita dalla profondità della squadra, è stato Phil Foden a rubare la scena, guadagnandosi gli elogi entusiastici di Pep Guardiola per aver fornito quel tipo di ispirazione “che non può essere elaborata su una lavagna tattica”. Nonostante Guardiola abbia apportato sei cambi in vista della finale di FA Cup di sabato contro il Chelsea incombente, il City è rimasto implacabile.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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