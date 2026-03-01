Pep Guardiola esorta al rispetto dopo che i tifosi del Leeds hanno fischiato la pausa del Ramadan durante la vittoria del Manchester City

L’allenatore del Manchester City ha chiesto rispetto dopo che i tifosi del Leeds hanno fischiato la pausa del Ramadan durante la partita. Guardiola ha commentato l’episodio, sottolineando l’importanza di mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone. La partita si è conclusa con la vittoria del Manchester City, ma l’attenzione si è spostata sull’episodio di contestazione avvenuto durante il match.

L’incidente è avvenuto durante la vittoria per 1-0 del City a Elland Road, dove la partita è stata interrotta al 13° minuto per accogliere i giocatori che osservavano il mese sacro. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Dopo il tramonto, intorno alle 17:42, l’arbitro ha messo in pausa la partita per 78 secondi per consentire ai giocatori, tra cui Rayan Aït-Nouri, Rayan Cherki e Omar Marmoush del City, di assumere liquidi e nutrimento. Nonostante un chiaro messaggio esplicativo visualizzato sul grande schermo dello stadio, dalle tribune di casa sono risuonati forti fischi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Manchester City, è giunta al termine l’era di Pep Guardiola? La clamorosa indiscrezione che rimbalza dall’Inghilterra! Cosa sta succedendoIl mondo del calcio inglese è stato scosso ieri dalle indiscrezioni lanciate da The Athletic.

