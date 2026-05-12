Pronostico Manchester City-Crystal Palace via l’asterisco | Pep non ha altra scelta

Mercoledì alle 21:00 si disputa il recupero della trentunesima giornata di Premier League tra Manchester City e Crystal Palace. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le statistiche delle due squadre sono disponibili. Sono state diffuse anche le probabili formazioni, e il pronostico si basa sui risultati recenti delle squadre coinvolte. La sfida si svolge in un contesto in cui l’allenatore del City sembra avere poche alternative in campo.

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Manchester City-Crystal Palace è un recupero della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Finalmente niente più asterischi nella classifica della Premier League, a due turni dalla fine. Il Manchester City recupera la sfida con il Crystal Palace, rinviata lo scorso marzo: un match atteso da molto tempo, che potrebbe consentire agli uomini di Pep Guardiola di portarsi a -2 dall’Arsenal capolista, oggi a +5 ma con una gara in più. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I Cityzens, anche vincendo, non sarebbero comunque padroni del proprio destino: dovranno sperare che i Gunners inciampino nelle ultime due giornate per poterli sorpassare al fotofinish.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Crystal Palace, via l’asterisco: Pep non ha altra scelta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pronostico Arsenal-Manchester City: per Pep questa finale ha un valore diversoArsenal-Manchester City è la finale della League Cup e si gioca domenica alle 17:30: statistiche, notizie, diretta tv, streaming gratis, probabili... Pronostico Real Madrid-Manchester City: occasione Pep contro i Blancos incerottatiReal Madrid-Manchester City è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv,... Argomenti più discussi: Pronostico Manchester City - Crystal Palace: analisi e quote; Pronostico Manchester City-Brentford: analisi, quote e consigli; Manchester City - Crystal Palace | pronostico & migliori quote | 13.05.2026; Manchester City - Brentford FC | pronostico & migliori quote | 09.05.2026. Manchester City-Crystal Palace (mercoledì 13 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/jJP6oXY #scommesse #pronostici x.com Thread di Pronostici | Settimana di Gioco 35 | Everton vs Manchester City - reddit.com reddit Pronostico Manchester City-Crystal Palace, via l’asterisco: Pep non ha altra sceltaManchester City-Crystal Palace è un recupero della Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it