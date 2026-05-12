Pronostico Manchester City-Crystal Palace via l’asterisco | Pep non ha altra scelta
Mercoledì alle 21:00 si disputa il recupero della trentunesima giornata di Premier League tra Manchester City e Crystal Palace. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le statistiche delle due squadre sono disponibili. Sono state diffuse anche le probabili formazioni, e il pronostico si basa sui risultati recenti delle squadre coinvolte. La sfida si svolge in un contesto in cui l’allenatore del City sembra avere poche alternative in campo.
Manchester City-Crystal Palace è un recupero della trentunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Finalmente niente più asterischi nella classifica della Premier League, a due turni dalla fine. Il Manchester City recupera la sfida con il Crystal Palace, rinviata lo scorso marzo: un match atteso da molto tempo, che potrebbe consentire agli uomini di Pep Guardiola di portarsi a -2 dall’Arsenal capolista, oggi a +5 ma con una gara in più. (AnsaFoto) – Ilveggente.it I Cityzens, anche vincendo, non sarebbero comunque padroni del proprio destino: dovranno sperare che i Gunners inciampino nelle ultime due giornate per poterli sorpassare al fotofinish.🔗 Leggi su Ilveggente.it
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