La madre di Matteo | Risucchiato nella vasca Una trappola mortale

Una madre racconta di aver trovato il figlio di 12 anni risucchiato nella vasca. L’incidente è avvenuto a San Benedetto del Tronto e la donna descrive la scena come un’“trappola mortale”. La famiglia è sotto shock e sta collaborando con le autorità per chiarire le cause dell’accaduto. La polizia ha avviato un’indagine per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

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SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ascoli) Lo strazio di una madre, quella di Matteo Brandimarti, dodicenne morto annegato nell’ idromassaggio dell’hotel-Spa Duca del Montefeltro, nel Riminese, è affidato a un post su Facebook: "Matteo è stato ucciso dall’indifferenza, in una vasca che era una trappola", ha scritto Nicoletta Sprecacé. Una tragedia accaduta nel giorno di Pasqua, durante una breve vacanza terminata in un dolore che non avrà mai fine. Matteo è stato risucchiato dal bocchettone di aspirazione della vasca che l’ha trattenuto sott’acqua troppo a lungo, mentre il padre, la madre e lo zio lottavano per strapparlo al suo terribile destino. Il ragazzino è deceduto quattro giorni dopo il ricovero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La madre di Matteo: "Risucchiato nella vasca. Una trappola mortale" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Risucchiato nella vasca. Domani i funerali di Matteo. Pronta una raccolta fondi La tragedia di Matteo morto risucchiato nella vasca: gli ultimi fatali minuti. La Procura interroga genitori e ziiRimini, 21 aprile 2026 – Proseguono senza sosta le indagini sull’incidente costato la vita a Matteo Brandimarti, il ragazzo di 11 anni originario di... Temi più discussi: La madre di Matteo, morto 11 anni: Ucciso dall’indifferenza, la spa era una trappola. Sicurezza solo sulla carta; Morte di Matteo, la mamma: Nostro figlio ucciso dalla negligenza di qualcuno; Tragedia nella piscina, la mamma del piccolo Matteo: Non sono bastate tre persone per tirarlo fuori- VIDEO; Morte di Matteo Brandimarti a Pennabilli, l’ira della madre: Sicurezza solo sulla carta. Pancrazio. Nel cuore dei giovani cresce la forza del Vangelo (a cura di Matteo Liut). La voglia di vivere e di cambiare il mondo, che caratterizza la gioventù, è un terreno fertile per la forza del Vangelo, che nel cuore dei giovani cresce e si moltiplica. Così come x.com La madre di Matteo: Risucchiato nella vasca. Una trappola mortaleLo abbiamo tirato in tre, con tutta la forza dell’amore e del terrore. Ma non c’era un sistema sicurezza. E ora qualcuno osa giudicare noi. ilrestodelcarlino.it Morte di Matteo nella vasca idromassaggio, la madre sui social: Tre paia di braccia non sono bastateNicoletta Sprecacé, mamma di Matteo Brandimarti, descrive con lucidità la lotta contro il bocchettone di aspirazione che ha bloccato il figlio 12enne sott’acqua, fino alla morte, 4 giorni dopo il rico ... msn.com