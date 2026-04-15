Risucchiato nella vasca Domani i funerali di Matteo Pronta una raccolta fondi

I genitori di Matteo si preparano a dare l'ultimo saluto al loro figlio, morto in circostanze tragiche dopo essere stato risucchiato nella vasca. I funerali sono previsti per domani, mentre una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia. La vicenda ha suscitato grande dolore e si stanno organizzando iniziative di aiuto.

di Lorenzo Muccioli Un gesto di gratitudine che nasce da una tragedia immensa. I genitori di Matteo Brandimarti, l’11enne di San Benedetto del Tronto morto annegato dopo essere rimasto incastrato nella vasca idromassaggio dell’hotel Duca di Montefeltro a Pennabilli, hanno deciso di promuovere una raccolta fondi a favore del reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, lo stesso che per quattro giorni ha tentato in ogni modo di salvare la vita al loro figlio. Un modo per dire grazie ai medici che non si sono arresi fino all’ultimo, ma anche per trasformare un dolore devastante in qualcosa che possa aiutare altri. Dopo l’autopsia svolta l’altro ieri dalla consulente della Procura Donatella Fedeli, i funerali si svolgeranno domani alle 15.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risucchiato nella vasca. Domani i funerali di Matteo. Pronta una raccolta fondi Matteo risucchiato nella vasca idromassaggio dell’hotel, l’autopsia: “Morto annegato dopo essere rimasto intrappolato”Rimini, 13 aprile 2026 – La conferma è arrivata dall’autopsia eseguita oggi pomeriggio. Domani l’addio a Matteo: raccolta fondiLa salma di Matteo Brandimarti, il bambino di 11 anni morto a seguito della tragedia consumatasi il giorno di Pasqua nella vasca idromassaggi...